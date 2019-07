Rías Baixas adiantará a súa vendima e estima que a colleita será menor que a de 2018

A Denominación de Orixe Rías Baixas estima recoller uns 36,6 millóns de quilos de uva na súa colleita de 2019, un 5,2% menos que en 2018, segundo reflicte o informe de estimación da vendima que analizou este luns o pleno do seu consello regulador.

Con ese volume, segundo os técnicos do organismo, poderíanse producir máis de 24,5 millóns de litros de viño.

Rías Baixas prevé iniciar a vendima nos primeiros días de setembro, tras comprobar que a colleita actual presenta un adianto duns "dez ou doce días" debido a un inverno que foi "cálido e seco", unha primavera "cálida" e un mes de xuño "frío e moi húmido", que alteraron o crecemento dos viñedos.

Os técnicos da denominación, que analizaron case a metade das súas máis de 4.000 hectáreas de superficie produtiva para o seu informe, explican que este momento o viñedo atópase nunha situación "heteroxénea" motivada polas condicións meteorolóxicas adversas no momento da floración e purga.

A redución prevista na colleita deste ano débese, principalmente, ás condicións meteorolóxicas que incidiron nas condicións fenolóxicas de floración.

Ademais, factores como o vento e a saraiba ocasionaron diminucións directas nos acios e rotura de pámpanos, sendo as zonas máis afectadas o Condado do Tea e O Rosal.

O informe do órgano de control e certificación resalta que as diminucións de produción son máis xeneralizadas en viñedos vellos que mozos, que non son reseñables os danos por pragas e enfermidades como a botritis, mildiu e oidio e que os acios son máis pequenos que outros anos polo tempo adverso dos últimos meses.