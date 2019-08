O Casal de Ferreirós acolle unha exposición sobre mulleres vítimas da represión franquista

Exposición "Rexas. Mulleres baixo o terror franquista" na Deputación © Mónica Patxot Mostra dunha fotografía de Cinta Rey á beira da árbore no que fusilaron ao seu fillo Aclamación Casas © Concello de Poio

O Casal de Ferreirós acolle ata o 24 de agosto unha exposición fotográfica que ten como protagonistas ás mulleres vítimas da represión franquista. Unha das imaxes que serve como apertura da mostra presenta a Cinta Rey, nai do represaliado Vítor Casas, aos pés da árbore da Caeira no que foi fusilado o seu fillo.

Moi preto da sala que alberga a colección está A Caeira, unha referencia obrigada ao falar de represión franquista na comarca de Pontevedra, pois alí arrebataron a vida, ademais da Casas, a Alexandre Bóveda, convertendo este lugar nun símbolo da memoria resistente de Galicia.

A mostra componse de 80 fotografías e 172 pontevedresas de diversas vilas que sufriron a represión. Elvira Lodeiro e Consolo Acuña, fusiladas por esconder fuxidos en Salcedo; Josefina Arruti, presa por ser esposa do primeiro alcalde republicano da cidade; ou Custodia Gama, detida, rapada e obrigada a varrer as rúas cun cartel que poñía Comunista; son só algúns exemplos da persecución que tamén padeceron as mulleres nesta época.

Baixo o título Rexas, Mulleres baixo ou Terror Franquista, inaugurarase este mércores ás 20.30 no Casal de Ferreirós. A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, presentará un acto ao que están convidados o María Ortega, deputada provincial de Memoria Histórica; Luciano Sobral, alcalde de Poio; e Montse Fajardo, xornalista que conducirá unha charla sobre a represión posterior ao golpe de estado do 36.