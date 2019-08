Os fogos de San Roque obrigan a cortar Corbaceiras este xoves

Pontevedra segue inmersa nas festas da Peregrina e, como é tradicional, este xoves a medianoite lanzaranse os fogos artificais de San Roque desde o peirao de Corbaceiras. Para garantir a seguridade de persoas e bens, a Policía Local cortará o tráfico na contorna do muelle desde as 23.30 ata o final do espectáculo pirotécnico.

Para evitar aglomeracións, os axentes aplicarán o habitual dispositivo de tráfico para desviar aos condutores por rúas que non estean cortadas. Deste xeito o tráfico procedente de Marín será redirixido pola rúa Manuel do Palacio, os que procedan de Paseo de Colón irán pola rúa Monteleón cara a Uruguai e conducidos logo cara á rúa Jofre de Tenorio. Pola súa banda, os que circulen pola Rúa dúas Peiraos serán derivados cara a Ponte Novo e Palamios.

A Policía Local recomenda aos condutores que a saída cara a Marín a realícen por José Malvar. Os que circulen pola avenida de Uruguai cara á avenida de Marín serán desviados, investindo a súa dirección, na rotonda da Barca cara a Buenos Aires.

Doutra banda, as autoridades piden aos peóns que acudan a ver o espectáculo que respecten os límites de seguridade marcados polos valos para garantir a seguridade de todas as persoas.