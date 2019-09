A ministra Robles condecora seis "heroes" da Brilat que puxeron en risco a súa vida para evitar un "masacre" en Mali

A ministra Margarita Robles condecora a seis militares da Brilat por repeler un ataque terrorista en Mali © Cristina Saiz

Os soldados Richard Ríos Dávalos e Daniel Gómez Varela, o brigada Óscar Nestar Gutiérrez, os sarxentos Pedro Varela Martínez e Jhon Mauricio Patiño e o capitán David Mantilla Fuentes recibiron este martes digno recoñecemento pola súa actuación o pasado 24 de febreiro ao repeler o primeiro e ata o de agora único ataque terrorista sufrido durante a misión militar da Unión Europea EUTM- Mali, que se desenvolve desde o ano 2013 en Mali. Todos eles son soldados da Brigada Galicia VII Brilat e todos eles foron condecorados en persoa pola ministra de Defensa en funcións, Margarita Robles.

A responsable da carteira de Defensa desprazouse ata a base General Morillo da Brilat para impoñer as condecoracións, que no caso dos soldados Ríos e Gómez, que estaban de garda a madrugada do ataque e neutralizaron o primeiro vehículo terrorista que atacou a base Koulikoro foron a Cruz ao Mérito Militar con Distintivo Vermello, a máxima condecoración concedida polas Forzas Armadas. O brigada Nestar e o sarxento Varela foi condecorados coa Cruz ao Mérito Militar con Distintivo Azul e o capitán Matilla e o sarxento Patiño, a Cruz ao Mérito Militar con Distintivo Blanco.

Tras as condecoracións, que se impuxeron no transcurso dunha parada militar na propia base, a propia ministra quixo insistir no valor e o mérito dos seis condecorados, que "sin pensarlo", "poniendo en riesgo sus vidas" e "con una enorme generosidad"foron capaces de evitar que se producise "lo que hubiera sido sin ninguna duda una masacre".

Así, destacou que se trataba dun ataque moi importante, perfectamente coordinado e planificado no que os soldados que estaban en primeira liña de vixilancia, todos eles da Brilat nun continxente composto tamén por soldados de Mali e doutros países europeos, reaccionar coa rapidez suficiente como para repelelo.

O ataque perpetrárono dous vehículos pick- up que se lanzaron contra o centro de adestramento da misión da Unión Europea con case mil quilos de explosivos entre os dous e a ministra considera que a actuación dos militares da Brilat pon de relevo a xenerosidade e a preparación das Forzas Armadas españolas.

"Tomar una decisión en un momento determinado, de noche y en un contexto tan difícil como hicieron los soldados hoy condecorados demuestra la altísima preparación que tienen nuestras Fuerzas Armadas", eloxiou, orgullosa de que cando os militares españois están en misións internacionais demostran que son o mellor e que son capaces de poñer en perigo as súas vidas para salvar as vidas doutros.

Os eloxios da ministra de Defensa xa os realizara, previamente, durante o transcurso da parada militar, o xeneral xefe da Brilat, Antonio Romero Losada. O acto empezou coa ministra pasando revista á tropa e impoñendo as medallas, pero tamén incluíu unha homenaxe aos soldados caídos en acto de servizo, un desfile de 1.500 soldados e un discurso do xefe da Brigada no asegurou sentirse cheo de orgullo.

Destacou de forma especial a actuación dos soldados Richard Ríos e Daniel Gómez, premiados por unha acción á fronte do inimigo e con demostración de valor por deter o ataque. Deulles o parabén porque a súa capacidade de reacción e valor evitaron un masacre. "Sois un ejemplo para todos vosotros de las cualidades que debe tener un soldado", engadiu.

Do brigada Nestar e o sarxento Varela eloxiou que, unha vez abortado o ataque, desactivaron un vehículo bomba con 500 quilos de explosivos, cantidade que conleva un risco fóra do habitual neste tipo de accións e agradeceu o seu sacrificio e profesionalidade.

Igual felicitación deulla ao capitán Matilla -entón tenente- e o sarxento Patiño, de quen destacou a súa gran capacidade de execución e liderado á hora de mandar as súas unidades no momento do ataque.

O xeneral quixo destacar que a súa "meritoria" intervención non é un feito illado, senón o resultado dunha preparación de anos, que lle deu amorne, capacidade de decisión, disciplina e traballo en equipo. Ademais, fixo extensiva a súa felicitación a todos os soldados da Brilat, brigada da que destacou que é "unha segura referencia na defensa de España".

A responsable da carteira de Defensa explicou que nestes últimos meses falou cos seis condecorados ata en catro ocasiones, a primeira ao día seguinte do ataque, e puxo de relevancia o "admirable" da súa reacción, tanto á hora de repeler aos terroristas como a continuación, pois "han sido siempre muy humildes".

Segundo explicou, "nunca han querido ponerse ninguna medalla" porque, a pesar de todo o esforzo que fixeron, para eles era o seu traballo, por iso é polo que ela quixese acudir persoalmente a poñerlles esas medallas que "se merecen". Así, destacou o seu "espíritu de sacrificio, de entrega", que para eles é o máis normal.

"Cuando al resto nos parece que han puesto en riesgo su vida y que han salvado las de muchísimas personas, cuando se lo agradeces y les dices que estás sobrecogida, los ves con una naturalidad y con una preparación que te dicen que hicieron lo que tenían de hacer", eloxiou, ademais de asegurar que toda a Brilat e todas as Forzas armadas españolas que están en misións de paz no mundo merecen esta medalla.

O acto contou coa presenza de autoridades militares e civís como o Secretario de Estado de Defensa, Anxo Oliveirais Ramírez; o subsecretario de Defensa, Afasto da Torre da Rúa; o tenente xeral xefe da Forza Terrestre, Juan Gómez de Salazar Mínguez; o xeneral de División xefe da Forza Loxística Operativa, Francisco Javier Sánchez Fernández; o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada; o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; a subdelegada do Goberno, Maica Larriba; e os alcaldes de Pontevedra, Marín e Vilaboa, Miguela Anxo Fernández Lores, María Ramallo e Francisco Costa.