Os funcionarios da Lama, sen "nada que celebrar", volven denunciar a "alarmante" falta de persoal

Unha trintena de funcionarios do centro penal da Lama concentrouse este martes ás portas do penal pontevedrés coincidindo coa conmemoración do Día da Mercé, patroa das institucións penais, para volver facer públicas as demandas que desde hai máis de dous anos os manteñen en conflito colectivo co Ministerio do Interior.

Os traballadores rexeitaron sumarse ao acto institucional de celebración que se desenvolveu no interior do penal, pois consideran que non teñen "nada que celebrar", e desde primeira hora da mañá concentráronse no acceso ao centro, onde, ao mediodía, mantiveron un pequeno encontro coa subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba. Tamén estivo presente a directora do centro, Teresa Delgado.

A pesar de que o conflito colectivo está declarado en toda España e este martes había convocadas concentracións ante prisións de toda España, a da Lama era a única nun penal galego. Sumáronse traballadores dos sindicatos ACAIP-UXT, CC.OO., CSIF e ATP.

Larriba acudiu ao centro para presidir o acto oficial e detívose a falar cos traballadores concentrados ás portas. Mostrouse sensible ás demandas dos funcionarios de Prisións e, en concreto, do persoal do centro penal da Lama e mostrouse disposta a manter unha reunión con eles para falar da situación actual do conflito colectivo.

Ademais, ofreceuse a trasladar as súas demandas ao Goberno central. "Calquera escrito ou comunicación que chega, non queda no caixón no meu despacho, eu doulle curso", aseguroulles, engadindo que trasladaría as súas reivindicacións aos departamentos administrativos correspondentes.

A subdelegada do Goberno transmitiulles que era consciente da "importancia" que ten o seu traballo no sistema penal español, afirmación á que os representantes sindicais responderon alegando que para lograr os obxectivos de reinserción "hai que investir en medios e persoal".

Antes dese encontro, Maica Larriba indicara, en declaracións aos medios de comunicación, que é consciente das demandas de melloras laborais e económicas dos traballadores de Prisións, pero que "leva tempo darlles resposta, máxime cuns orzamentos prorrogados".

O conflito laboral declarado polos sindicatos sostén diversas reivindicacións, entre as que destaca a demanda de máis medios, pois, tal e como lembra, José Carlos Moreno, delegado de CC. OO. no centro, "a falta de persoal é alarmante".

Respecto diso, Maica Larriba mostrou que tamén a ela preocúpalles a situación do persoal, pero xustificou que "foron moitos anos de recortes" que é necesario reverter e, para logralo, é necesario contar cun goberno estable e con orzamentos que permitan abordar con certa garantía e seguridade as súas reivindicacións.

Marcos Blanco, delegado de Acaip, lamenta que as perspectivas de que a situación se solucione a curto prazo "non son moi halagueñas", pois o feito de que o goberno estea en funcións complica calquera decisión e, no seu caso, tiveron dous meses de alivio coa chegada de 21 traballadores en prácticas, pero fóronse xa, de modo que "volvemos estar en cadro".

No caso da Lama, teñen ao redor de 50 traballadores menos dos recoñecidos na RPT (Relación de postos de traballo) en contacto directo cos internos e que nin os funcionarios en prácticas nin o recente concurso de traslado solucionoulles a situación, pois, de feito, tras o concurso de traslados, quedarán cun compañeiro menos.

José Carlos Moreno quixo insistir na situación de "abandono" que sofren polo Ministerio do Interior e a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, pois "despois de dous anos de conflito colectivo seguimos esperando que nos dean unha solución" e xusto hai un ano, durante os actos da Mercé neste centro, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, comprometeuse a que as súas reivindicacións ían ser satisfeitas e, con todo, "seguimos igual ou mesmo peor".