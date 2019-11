Rafa Domínguez esixe ao Concello que solucione as pingueiras na escola infantil da Parda

O portavoz do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, valorou este mércores as filtracións e pingueiras que ten no centro de educación infantil A Galiña Azul, na Parda, e que obrigou a pechar parcialmente o edificio.

Segundo lembrou, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Pontevedra asinaron o convenio para xestión da Escola Infantil, en decembro de 2010 no que se indica que o mantemento xeral do edificio "correrá a cargo do Concello, incluíndo a conservación e mantemento das instalacións".

Rafa Domínguez asegura que "o Consorcio puxo desde hai meses en coñecemento do Concello a mala situación da cuberta do edificio", que relacionou coa existencia de filtracións e pingueiras.

O popular mencionou que se trata dun "abandono claro por parte do Concello de Pontevedra, levando mesmo á xerencia do Consorcio para contactar esta semana directamente coa concelleira responsable para urxirlle á reparación inmediata das deficiencias. Tivo que vir o Consorcio para dar un tirón de orellas ao Concello e estes tomaron medidas temporais, nada definitivo".

Domínguez subliñou que se o Concello "non toma ningunha medida seria e a longo prazo que permita o normal funcionamento da escola, o Consorcio veríase no deber de suspender temporalmente a actividade nas aulas afectadas". Por iso, Domínguez urxiu ao organismo municipal "poñerse as pilas, escoitar aos pais e dar solucións responsables de maneira inmediata".