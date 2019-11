Ponte Caldelas entrega 50 cheques de 100 euros para as familias do municipio con poucos recursos

As familias con poucos recursos empadroadas e residentes no concello de Ponte Caldelas teñen aberto o prazo para solicitar os cheques de axuda para compra de comida e produtos de primeira necesidade.

O Concello de Ponte Caldelas vai entregar 50 cheques de 100 euros para familias.

A entrega da documentación para realizar a solicitude debe facerse nos Servizos Sociais do Concello e so poderán acollerse aquelas familias que entran dentro do Baremo Económico do Regulamento de Emerxencia Social Municipal.

Os beneficiarios teñen que aportar documentación de toda a unidade de convivencia e os cheques iranse entregando por orde de solicitude, sempre e cando se cumpran todos os requisitos.