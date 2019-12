Rafa Domínguez cualifica de "fracaso" o plan de tráfico para o Nadal e ve Pontevedra "colapsada"

O portavoz do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, valorou negativamente os resultados do plan do Nadal de tráfico do Concello.

"Cada vez hai menos prazas para aparcar e máis trabas para que os que non viven no núcleo urbano veñan comprar. O comercio vese afectado e os nosos veciños terminan por escoller outras cidades antes que Pontevedra para realizar as compras nestas datas tan sinaladas", sinala a modo de queixa Domínguez.

O representante do PP local reclama unha mellor organización e creación de prazas de aparcamento, tamén nos disuasorios que "deixan moito que desexar", sinala.

"Non se pode basear un plan na colocación dun valo para que os condutores dean un rodeo sen sentido nin estudo previo. O resultado? Pontevedra completamente colapsada" argumenta días despois de que fose rexeita no Pleno Municipal unha moción na que pedía realizar un estudo integral do tráfico.