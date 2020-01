Ence pecha a contratación de venda de celulosa que garante a produción da fábrica de Lourizán durante este 2020

Interior da fábrica de Ence en Pontevedra CC BY-NC-SA Juan Mejuto

A empresa Ence Enerxía e Celulosa pechou os contratos de venda de celulosa para este 2020 por un volume de 1.060.000 toneladas, unha cifra que equivale á capacidade de produción das súas fábricas de pasta de papel en Pontevedra e en Navia.

Segundo a compañía, a maior parte dos acordos de venda realízanse en Europa, que é o mercado con maiores marxes de vendas e no que Ence conta con vantaxes loxísticas e de servizo.

A flexibilidade na produción permite que o producte adáptese ás necesidades das empresas papeleiras. A empresa pasteira desenvolve unha estratexia de servizo " just in estafe" (xusto a tempo), que favorece a súa presenza no mercado continental.

Sempre segundo a empresa, a celulosa de Ence en Navia e en Pontevedra prodúcese cos altos estándares de respecto ambiental, acreditados pola ecoetiqueta ambiental Nordic Swan e no caso da factoría de Lourizán, coa distinción Ouro da Unión Europea.