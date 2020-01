Inspeccionan un pozo de Pedra do Lagarto en busca de probas sobre a desaparición de Sonia Iglesias

Efectivos da Policía Nacional en Pedra do Lagarto © Cristina Saiz Efectivos da Policía Nacional en Pedra do Lagarto © Cristina Saiz Pozo inspeccionado pola Policía Nacional © Cristina Saiz Efectivos da Policía Nacional en Pedra do Lagarto © Cristina Saiz

Efectivos da Unidade de Subsolo da Policía Nacional trasladados desde Madrid, os bombeiros de Pontevedra e outras unidades policiais de Pontevedra e Madrid inspeccionaron durante a mañá deste mércores un pozo e unha leira da zona de Pedra do Lagarto, na parroquia de Marcón, no marco da investigación sobre a desaparición de Sonia Iglesias en agosto do ano 2010.

Durante varias horas, baleiraron o pozo situado nunha leira particular para revisar o interior en busca de probas que permitan esclarecer a desaparición da moza pontevedresa ou mesmo algún resto humano. Con todo, segundo as primeiras informacións policiais, a procura resultou infrutuosa.

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, confirmou ao mediodía deste mércores, con motivo dun acto na Comisaría Provincial, que "el resultado ha sido totalmente negativo".

A comisaria provincial, Estíbaliz Palma, explicou que ata Pontevedra desprazáronse dúas furgonetas da Unidade de Subsolo da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá "porque son los que son adecuados para pozos". Esta é xa, polo menos a terceira ocasión na que esta unidade desprázase ata Pontevedra no marco desta operación, pois foi a mesma que en 2018 inspeccionou detidamente unha leira de San Mauro propiedade da familia Araújo.

Ademais, desprazáronse axentes da Brigada de Policía Xudicial de Madrid e tamén participaron na investigación axentes da Policía Xudicial da Comisaría de Pontevedra e, unha vez na leira, necesitaron pedir apoio dos Bombeiros de Pontevedra. Segundo explicou Estíbaliz Palma, os motores das furgonetas da Unidade de Subsolo "non tiñan suficiente forza", de modo que pediron colaboración dos bomeros, "que tenían un motor para la extracción del agua más fuerte".

A dilixencia prevíase breve, pero finalmente prolongouse porque o pozo resultou ter máis auga da que prevían e as tarefas para baleiralo foron longas. Unha vez baleiro, os axentes de Subsolo descenderon e non atoparon nada.

Fuentes da investigación confirmaron que esta é unha máis das múltiples dilixencias realizadas no marco desta investigación. Unha unidade da Policía Nacional segue investigando sen descanso este caso e resulta frecuente que, de media, unha vez ao mes, axentes especializados desprácense desde Madrid a Pontevedra para realizar algunha dilixencia, toma de declaración ou análise de posibles novas probas. Neste caso, esa dilixencia foi máis visible e, por tanto, saíu á luz, pero realízanse moitas máis que non transcenden.

Nesta ocasión, a investigación centrouse nunha leira privada que non é propiedade de ningunha persoa directamente relacionada con este caso. Así, no pasado inspeccionáronse propiedades da familia de Julio Araújo, ex parella de Sonia Iglesias que en dúas ocasións chegou a estar investigado en relación coa súa desaparición, pero que na actualidade está exculpado, pois a causa está arquivada xudicialmente.

A pesar de que o xulgado arquivou a causa, a Fiscalía de Pontevedra e a Policía Nacional manteñen aberta unha investigación que segue moi activa. No caso desta nova dilixencia, realizouse agora, segundo fontes policiais, porque afecta a un pozo dunha leira que permanecera oculto ou cuberto de matogueiras durante anos, pero meses atrás saíu á luz por mor das obras de construción da Rolda Este que comunica a estrada O Pino- Bora con Príncipe Felipe.

Os investigadores tiñan coñecemento da existencia dun pozo na zona que non fora localizado por estar cuberto de maleza e que agora se atopou. Está situado nunha leira próxima a outro punto que no pasado xa foi foco da investigación policial.

Estíbaliz Palma quixo insistir este mércores en que neste caso "cualquier dato que tengamos nuevo vamos a buscarlo". O indagado nesta ocasión é "uno más" e seguirán insistindo. Ademais, asegurou que en todo momento está a informarse á familia de Sonia Iglesias destes avances na investigación.

Maica Larriba lembrou que ningún caso péchase definitivamente e tampouco o de Sonia Iglesias e asegurou que "cualquier nuevo dato, cualquier fleco suelto que pueda dar lugar a continuar con las investigaciones no se aparca, sino que se atiende".