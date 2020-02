A Policía Local de Cambados sufoca un incendio dunha vivenda no centro urbano

O Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados interviña este luns ás 12.50 horas na rúa Ourense do municipio, ante a presenza dun incendio nunha vivenda desa céntrica rúa.

Ata o lugar desprazábanse efectivos da Policía Local de Cambados, unha ambulancia do 061, o servizo de Protección Civil e Bombeiros do Salnés. Os axentes da Policía Local lograron apagar as lapas no interior da vivenda.

Os Bombeiros e o servizo de emerxencias encargáronse da ventilación da vivenda. A dona da vivenda, P.S.S., foi atendida polo médico da ambulancia medicalizada ao verse afectada pola inhalación de fume. Os servizos médicos finalmente decidiron non trasladar á muller a un centro hospitalario.