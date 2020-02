Ferida leve a condutora dun patinete eléctrico nun accidente cun turismo

Lugar do accidente entre un turismo e un patinete © PontevedraViva

Unha moza de 28 anos resultou ferida leve na mañá deste venres nun accidente de tráfico rexistrado ao redor das nove da mañá na rotonda entre a rúa da Estación e a avenida Josefina Arruti.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, a ferida conducía un patinete eléctrico polo interior da rotonda cando sufriu o accidente, no que se viron implicadas ela e un turismo.

A muller caeu do patinete tras o accidente co turismo e resultou ferida leve, de tal modo que ata o lugar dos feitos trasladáronse a Policía Local e unha ambulancia.

Finalmente, segundo indicaron testemuñas presenciais, a ambulancia trasladouse ao lugar, pero a ferida non tivo que ser trasladada a ningún centro hospitalario. Fuentes policiais confirmaron que as feridas foron leves e non requiriron atención hospitalaria.