Unha andaina percorrerá a variante espiritual do Camiño Portugués ao seu paso por Poio

A variante espiritual e da costa do Camiño de Santiago ao seu paso polo Concello de Poio volverá ser escenario dunha andaina. A cita terá lugar o 16 de febreiro a partir das 10 horas desde Casa Pepe para completar unha ruta de dez quilómetros de dificultade media-baixa que pasará por lugares como o Monasterio, cásaa Museo de Colón, Lourido ou a senda da Ostreira.

Impulsada polo Natur Galicia Club e coa colaboración do goberno local, a segunda edición desta andaina modifica o seu itinerario e incorpora unha vertente solidaria na que os participantes poderán aportar alimentos non percederos que serán entregados ao Banco de Alimentos do municipio.

O obxectivo dos organizadores é bater o rexistro da edición do 2019 na que participaron 300 persoas. Os interesados en asistir teñen de prazo ata este mércores para anotarse a través do correo electrónico inscripcionesnaturgaliz@gmail.com. O pago da cota do seguro, por si ocorre algún tipo de accidente, é dun euro e debe abonarse na tenda de senderismo Trekking Naturcamin" situado nas galerías da Praza dá Peregrina, fronte ao santuario.

"É unha gran oportunidade para coñecer e poñer en valor a Variante Espiritual", sinalou a concelleira de Deportes, Marga Caldas, durante a presentación do evento que tivo lugar este martes no Pazo de Ferreirós. Ademais, a andaina servirá para transmitir valores medioambientales posto que haberá colectores ao longo de todo o trazado para reciclar os residuos e as botellas do habituallamiento.