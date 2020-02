O Concello tranquiliza os veciños de Ardán ao asegurarlle o bo funcionamento da depuradora

Dar a coñecer as medidas adoptadas polo goberno local e sufocar a preocupación vecinal polo funcionamento da Estación de Depuración de Augas Residuales da Pastoriza, na parroquia marinense de Ardán, foi o obxectivo da reunión mantida este martes por parte do goberno local con directivos desta Comunidade de Montes.

Esta depuradora, pensada para dar cobertura a un núcleo de 102 habitantes, é a única coa que conta o municipio, que envía a maior parte das súas augas residuales ao complexo de Os Praceres. Malia que as dimensións desta estación son as correctas para satisfacer toda a demanda, foron catro os veciños que detectaron contaminación no auga da traída.

Ao coñecer o problema, o Concello encargou un estudo a unha empresa especializada que detectou picos anómales sobre todo no mes de setembro o que lles fai sospeitar da realización de vertidos non domésticos na EDAR.

A vixilancia mantívose nos meses posteriores e os técnicos cetificaron que os valores fóronse normalizando. Aínda así, o goberno local comprométese a manter as analíticas, prestando especial atencion ás catro traídas afectadas ata que non haxa rastro de contaminación.