A Xunta estima que as obras de mellora da EDAR de Praceres comezarán en abril

Se as previsións do goberno galego se cumpren, as obras de mellora da estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Praceres poderán arrancar en abril.

Así o explicaron a PontevedraViva fontes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que lembra que nesta ampliación a Xunta de Galicia investirá máis de 16,5 millóns de euros para mellorar a capacidade de depuración destas instalacións.

As obras, que executará a compañía Acciona, permitirá que a depuradora de Pontevedra alcance unha capacidade de depuración de 51.840 metros cúbicos diarios, suficientes para atender a unha poboación duns 150.000 habitantes.

A duración destes traballos estimábase nuns 27 meses, aínda que parte deste prazo xa se cumpriu. O contrato entre a Xunta e Acciona, asinado o pasado mes de novembro, recollía que a compañía tiña un prazo de tres meses para presentar o proxecto de obra.

A partir de aí, a empresa terá doce meses para a súa execución e outros doce para a posta en marcha dos novos tratamentos da auga e os lodos xerados na depuradora.

Esta actuación permitirá mellorar a depuración das augas residuais dos municipios de Pontevedra, Marín, Poio e Vilaboa. A intervención contempla a remodelación do tratamento secundario existente para garantir a adecuada depuración de ata 900 litros por segundo de auga residual.

Esta actuación completarase coa construción dun novo emisario submarino.

Esta obra enmárcase, destaca o goberno galego, entre as súas prioridades en materia hidráulica, ao ser imprescindible actuar para garantir a recuperación ambiental das augas, a produtividade marisqueira e a actividade turística, co obxectivo de cumprir os límites de vertedura marcados pola Unión Europea.