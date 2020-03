O foro do Tour Universo Muller dá o pistoletazo de saída á fin de semana do deporte feminino en Pontevedra

Primeira mesa redonda de foro do Tour Universo Muller coa patinadora olímpica Sara Hurtado © PontevedraViva A patinadora Sara Hurtado durante a súa participación na primeira mesa redonda do foro do Tour Universo Muller © PontevedraViva

Os actos do Tour Universo Muller, que encherá de actividades deportivas a cidade de Pontevedra durante toda a fin de semana co obxectivo de promocionar o deporte feminino e celebrar o Día Internacional da Muller, comezaron na tarde deste venres cunha tripla sesión de charlas protagonizadas por recoñecidas deportistas, adestradoras e dirixentes de diversas disciplinas do ámbito local e nacional.

A primeira destas mesas redondas, moderada pola xornalista pontevedresa Susana Pedreira, contou coa participación da doutora en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, María José Martínez Patiño; a presidenta das Mulleres Deportistas Galegas, Mercé Barrientos; a adestradora do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Luisa Domínguez; e a patinadora olímpica, Sara Hurtado.

O título desta primeira conversación, que tivo lugar na Casa das Campás, foi o de "Unha carreira de obstáculos", que as catro relatoras aproveitaron para analizar as trabas que deben superar ao longo de toda a súa carreira deportiva as mulleres non só para destacar e lograr recoñecemento, senón para chegar a atopar unha modalidade deportiva que a satisfaga.

"O 70 % dos menores que non practican deporte son nenas, futuras mulleres que non atoparon o seu deporte ou que nin sequera o están buscando. E iso é porque non teñen referentes aos que asemellarse", declarou a patinadora nun discurso que tamén compartiron o resto de participantes.

Unha hora despois tiña previsto comezar a segunda charla titulada "Muller, deporte e saúde" coa participación da piragüista olímpica Teresa Portela, a porteira da Selección Española de Fútbol sala Silvia Aguete, a profesora de Bioloxía Funcional da Universidade de Vigo, Iris Machado; e a exjudoka Sabela Delgado. Para pechar esta primeira xornada fixouse o tema de "A presenza da muller na información deportiva" coa profesora de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo Ana Belén Fernández Souto, as xornalistas Paula Montes e Cristina Gallo e a presidenta do CB Arxil, Milagros Sanmartín, como relatoras.

Para este sábado está prevista a apertura da carpa na que representantes de dezaseis federacións presentarán aos visitantes as súas disciplinas deportivas e na que haberá unha sesión gratuíta de fitness e zumba. Mentres que o domingo a partir das 11 horas terá lugar a carreira popular para celebrar o 8M.