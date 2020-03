Sanxenxo vibra cun colorido desfile de entroido

Con case unha semana de atraso pero Sanxenxo puido gozar ao fin do día grande do seu entroido, co desfile de adultos aprazado o pasado domingo 1 de marzo polo mal tempo.

Aproveitando esta vez si unha xornada amable no meteorolóxico, o roteiro dos participantes contou co apoio de numeroso público ao longo do percorrido.

O desfile transcorreu desde a Avenida Luís Rocafort, ata o porto de Portonovo nun percorrido de ao redor de 1.900 metros.

Segundo informou o Concello no seu momento, no desfile de adultos repartíanse 9.850 euros en premios entre as seis categorías a concurso: Individual, Parella, Grupo de ata 8 compoñentes, Grupo de 9 a 20 compoñentes, Fantasía (máis de 20 compoñentes) e Grupo de máis de 20 compoñentes.

Pantalla completa Desfile de entroido de Sanxenxo Sanxenxo puido celebrar este sábado 7 de marzo o desfile de entroido aprazado no seu momento por mal tempo © Concello de Sanxenxo

Pantalla completa Desfile do Entroido en Sanxenxo 2020 Desfile celebrado o sábado 7 de marzo polo centro da vila con numerosa participación de agrupacións © PontevedraViva