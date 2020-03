O sector da conserva duplica quendas de traballo

Nestes días nos que está en vigor o Estado de Alarma, no sector da conserva, aínda que hai contrastes entre empresas, a carga de traballo é importante.

A elevada demanda deste tipo de produto entre a poboación que ten que permanecer illada nas súas casas levou a algunhas empresas a facer quendas dobres para satisfacer a demanda e tamén para cumprir cos protocolos que esixen as autoridades sanitarias de distanciamento entre persoas traballadoras.

Só na comarca de Arousa a conserva dá traballo a unhas 2.700 mulleres, segundo a Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), o que representa o 55,2% do total de mulleres empregadas neste sector en Galicia.

MEXILLÓN

O mexillón é outro dos produtos que teñen unha gran relevancia nesta comarca. Segundo informa o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa, este sector concentra en torno ao 70% das bateas e da produción deste molusco na nosa comunidade.

Dolores Gómez, que traballa nas bateas familiares e tamén é a presidenta da Asociación de Produtores Mexilloeiros de Rianxo (Aspromeri), segue indo ao mar como de costume, se ben os pedidos baixaron, pero non pola pandemia, senón porque esta é unha época de desove.

Outra desas mulleres que seguen a traballar para achegar o produto máis fresco ás pescaderías e supermercados, arriscando a súa propia saúde e compatibilizando este esforzo cos coidados de familiares é Marta Bugallo, propietaria dunha pescadería en Vilagarcía de Arousa.

Marta, tras tomar as precaucións indicadas polas autoridades sanitarias, mantén as portas abertas en horario reducido. Ela e a súa parella continúan cunha actividade na que non falta a visita á Lonxa de Ribeira (onde mercan o produto), á depuradora e as entregas a domicilio, que nestes días concentran o 60% da vendas totais porque baixaron os ingresos procedentes doutros clientes, como o sector da hostalaría, que ten que permanecer pechado.