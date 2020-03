"Sentido común", cos cans: "paseos curtos para que fagan as súas necesidades e volta a casa"

Como xa é sabido unha das condicións que se permiten durante o estado de alarma para saír de casa é sacar ao can. Esta circunstancia vén sendo motivo de 'memes' e bromas, pero non están afastados da realidade xa que para ter esa xustificación son moitos os que agora se interesaron por adoptar un can.

Quen así o estean pensando en Pontevedra, saiban que non vai ser posible coa protectora Os Palleiros nin no CAAN que xestiona a Deputación Provincial. A Canceira de Poio pola súa banda, non paralizou as adopcións. Xa que a tesitura non permite as entrevistas persoais, buscaron alternativas para informarse sobre as persoas interesadas.

Así, xestiónanse a entrevistas vía Skype, solicítase información profesional para saber se xa tiveron cans con anterioridade e en caso de non poder determinar se a adopción é realmente altruísta, espérase a que a normalidade se retome para poder facer as entrevistas persoalmente. Desde a Protectora de Poio confirman que no seu caso, non rexistraron un aumento na solicitude de adopcións.

Para aqueles que si vivan con cans nos seus domicilios, preguntámoslle ao educador canino de Podcans, Diego Álvarez. Como primeiro consello, apunta "sentido común e manter na medida do posible os costumes que tiñamos antes desta situación". Iso si, "paseos curtos para que fagan as súas necesidades e volta a casa". Para paliar a queima de enerxía que requiren algúns destes animais propón como alternativa xogos cognitivos, xogos olfativos, o uso do clicker.

Recomenda de igual forma que hai que ir afacendo ao can para a volta á vida habitual. Para evitar que bote de menos estar constantemente acompañado suxire "illamentos que aos poucos se vaian prolongando; deixalo só nunha habitación con algún premio ou chuche e que aprenda que pode estar illado, aínda que eu teña que estar na casa."