Pontevedra reforza a desinfección de colectores

A Concellaría de limpeza viaria do Concello de Pontevedra, xestionada polo concelleiro Raimundo González, vén de tomar a decisión de destinar o persoal e os medios dos zafarranchos de limpeza a reforzar o lavado e desinfección dos colectores de lixo. Esta decisión tómase co obxectivo de incrementar as medidas de seguridade e hixiene durante todo o período que permaneza activado o estado de alarma.

Para isto utilizaranse os recursos habituais dos zafarranchos, principalmente limpadoras de auga a presión, máquinas de varrer e material para limpeza manual, cos que se reforzará a limpeza periódica que xa se viña facendo dos contedores, e que se compaxinará cos demais traballos de fumigación e desinfección que se están realizando no espazo público desde o inicio da crise sanitaria.

Deste xeito, o Concello incrementa os labores de limpeza e hixiene do espazo público e de equipamentos que son de uso diario por parte da veciñanza, e que cobran unha consideración especial tras a activación do estado de alarma a pasada semana e o confinamento domiciliario da cidadanía.

Esta desinfección semanal de contedores súmase aos traballos diarios de fumigación e desinfección de todos os espazos públicos da cidade -rúas, beirarrúas, prazas..- que xa se veñen realizando desde o inicio do estado de alarma e que se manterán durante todo o tempo que permaneza activado.

Neste sentido, hai que lembrar que a empresa concesionaria do lixo, Ferrovial, leva máis dunha semana realizando traballos diarios de fumigación e desinfectación dos espazos públicos con especial atención aos lugares de maior reunión de persoas como as inmediaciós dos centros sanitarios ou os supermercados.