A Deputación garante a "xestión segura" dos centros comunitarios de compostaxe

Os centros de compostaxe comunitaria instalados en diferentes puntos da provincia no abeiro do Plan Revitaliza extremarán as precaucións para garantir unha "xestión segura" durante o estado de alarma.

Así o asegurou a Deputación de Pontevedra, que elaborou un documento no que se facilitan á cidadanía indicacións de como tratar o lixo nos domicilios durante a crise sanitaria do coronavirus Covid-19.

Ademais, colocáronse nos centros comunitarios unha serie de recomendacións para evitar posibles contaminacións cruzadas, aínda que o sistema de compostaxe segundo explican conta con maiores garantías que os tradicionais. Isto é así porque segundo o asesor Carlos Pérez os virus non soportan temperaturas maiores de 42º e no caso dos recipientes de compostaxe alcánzanse temperaturas maiores a 55º sostidas no tempo.

As recomendacións trasladadas aos usuarios non distan demasiado das xenéricas: gardar dous metros de distancia co resto das persoas; o uso de luvas dun só uso e lavar periodicamente as mans; non tocar nariz, boca e ollos, e en xeral extremar a hixiene.

Actualmente o Plan Revitaliza xestiona composteiros comunitarios en Lalín (1), Cerdedo-Cotobade (1), Vilagarcía (2), Portas (1), Campo Lameiro (1), Barro (1), Ribadumia (2), Caldas (4), O Grove (10), Sanxenxo (1), Redondela (1), Vilaboa (10), Cangas (3), Bueu (2), Ponteareas (2), Mondariz (13), Mondariz Balneario (7), As Neves (5), Gondomar (2), O Porriño (1), Salceda de Caselas (5), Oia (2) e Tui (3).

No caso dos composteiros individuais instalados dentro da propiedades particulares, estase a realizar un seguimento vía telefónica mantendo as actividades presenciais imprescindibles.