Un imbatible Feijóo logra a súa cuarta maioría absoluta e Ana Pontón leva ao BNG a cotas históricas

Se hai dous protagonistas nas eleccións galegas deste domingo, eses son sen dúbida Alberto Núñez Feijóo e Ana Pontón. O primeiro porque, como vaticinaban as enquisas, logrou revalidar a súa folgada maioría absoluta. A segunda, porque levou ao BNG aos seus mellores resultados históricos e liderará a oposición tras o seu 'sorpasso' ao PSdeG-PSOE.

Núñez Feijóo demostrou que, a día de hoxe, non ten rival en Galicia. O PP logrou mesmo mellorar os seus resultados de 2016 e, co 98,78% dos votos escrutados, seus serán 42 deputados no próximo Parlamento galego. É un máis que hai catro anos e tres por encima dos 38, a barreira que outorga a maioría absoluta.

Un total de 618.807 galegos, un 48,05% dos que votaron nestas eleccións, depositaron a súa confianza de novo no presidente actual da Xunta que, con este resultado, iguala as catro maiorías absolutas logradas por Manuel Fraga en 1989, 1993, 1997 e 2001.

O 'efecto Pontón', que tanto deu que falar durante a campaña, tivo grande rendemento. O BNG consegue triplicar os seus resultados de hai catro anos e alcanza o mellor rexistro da súa historia. Os 19 deputados que obtén nestas eleccións superan aos 18 logrados por Xosé Manuel Beiras no ano 1997.

Ademais, o BNG colócase como segunda forza en Galicia, superando aos socialistas, ao atraer ao 23,78% dos galegos, o que se traduce en 306.311 votos. Son quince puntos máis que en 2016. Ana Pontón será, por tanto, a líder da oposición o próximos catro anos.

Gonzalo Caballero, do mesmo xeito que o seu tío -Abel Caballero, actual alcalde de Vigo-en 1997, vese superado polo BNG e sitúa ao PSdeG-PSOE como terceira forza en Galicia. Iso si, mantén os 14 asientos no Parlamento que asinou en 2016 con Leiceaga como candidato.

Os socialistas obteñen 249.306 votos (19,36%), un resultado que supón un 1,50% máis que nas eleccións galegas de hai catro anos. Con todo, o feito de ser superados polos nacionalistas deixa certo pouso amargo a este aumento do respaldo popular.

Para os socialistas, segundo Caballero, estes resultados son "insatisfactorios" e non reflicten "o que esperabamos" desta cita coas urnas, a pesar de crecer punto e medio. Para o cambio político en Galicia, dixo, "haberá que esperar catro anos máis".

"Estamos en condicións de cumprir cos galegos desde onde se nos colocou, na oposición, e alí estaremos cumprindo", engadiu o socialista, que prometeu unha oposición "responsable e digna" e avanzou que "por sentido de responsabilidade" seguirá á fronte do partido.

PP, BNG e PSdeG-PSOE serán os únicos partidos que terán representación no Parlamento galego durante o próximos catro anos.

A desfeita da esquerda rupturista foi incontestable e, aínda que as enquisas vaticinan que lograrían deputados, polo menos, pola Coruña e Pontevedra, Galicia en Común desaparece do arco parlamentario en Galicia.

A coalición que lideraba Antón Gómez Reino quedou cun 3,92% dos votos (50.473 sufraxios), moi lonxe da barreira do 5% que marca a lei para obter representación. O mesmo ocorreu cos herdeiros de En Marea, a Marea Galeguista, que quedou como oitava forza con apenas 2.822 votos, un 0,22%.

Gómez Reino recoñeceu o "fracaso sen paliativos" da súa coalición, un resultado "inesperado" que, dixo, asume "en primeira persoa" e que levará a abrir unha "reflexión profunda" no seo do partido. Ademais, engadiu que a vitoria do PP é un "mal día para Galicia" e que "nos da lástima" non ter colaborado para "terminar" co seu goberno.

Ningunha opción tiveron tampouco Vox, que quedou cun 2,03% de apoio popular con 26.180 votos; Ciudadanos, que só obtén 9.573 votos (un 0,74%); ou PACMA, que supera á Marea Galeguista e suma 5.983 votos, un 0,46% do total.

Tras estes resultados, Beatriz Pino avanzou que Ciudadanos "traballará con máis forza por Galicia" e seguirá sendo a "voz da moderación". Ademais, mostrou a súa preocupación polo auxe do nacionalismo ante o cal o seu partido, dixo, "é máis necesario que nunca".

Para o líder da Marea Galeguista, Pancho Casal, pola súa banda, estas eleccións supoñen un "fin de ciclo" para os partidos rupturistas, do que fixo responsable aos "erros dos partidos de dirección española", en referencia a Podemos, por "destruír" a confluencia galega.

O PP GAÑA EN PONTEVEDRA

Con respecto aos datos da provincia de Pontevedra, o Partido Popular volveu a gañar as eleccións e sitúase como primeira forza ao obter once deputados, os mesmos que en 2016. Seus foron 187.960 votos, un 42,41%.

Do mesmo xeito que no resto de Galicia, o BNG ascende á segunda praza e faise con seis actas de deputados, catro máis que nas últimas edicións. Logrou o apoio de 109.459 pontevedreses, un 24,70%.

Os outros seis deputados pola provincia serán do PSdeG-PSOE, que obtivo 102.364 votos, un 23,10%, o que se traduce en dous deputados máis que hai catro anos.

Galicia en Común, que suma un 4,56% dos votos (20.188); Vox, que con 8.596 votos non chega ao 2%; Ciudadanos, con 4.602 votos, un 1,04%; e PACMA, con 2.378 votos e un apoio do 0,54% dos pontevedreses quedan lonxe de entrar no Parlamento. Tamén a Marea Galeguista, apoiada apenas por 1.007 persoas un 0,22%.