Poio reforza as tarefas de limpeza ante o aumento de visitantes en agosto

O Concello de Poio está intensificando os traballos de limpeza que se desenvolven de xeito periódico nas rúas e espazos públicos ante o incremento de turistas durante o mes de agosto.

O alcalde de Poio, Luciano Sobral, explica que, se ben se trata de labores habituais, ante a progresiva chegada dun maior número de visitantes nestas semanas de agosto, "é preciso redobrar estes esforzos".

Por este motivo, o Concello de Poio solicitou á empresa responsable da recollida de lixo, Valoriza, que aumente a periodicidade destas tarefas.

Tal e como sinalou o rexedor, estes traballos lévanse a cabo a primeira hora da mañá, para que o labor dos operarios non se vexa afectado polo tránsito de persoas.

Na mañá deste venres, os operarios estiveron traballando no reforzo da limpeza no casco histórico de Combarro, a zona de maior afluencia de visitantes do municipio.