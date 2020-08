A Residencia de Estudantes de Afundación comezará o curso coas prazas cubertas e seguindo o protocolo sanitario

A Residencia de Estudantes de Pontevedra de Afundación, a Obra Social de ABANCA, comezará o novo curso 2020-2021 con todas as súas prazas cubertas e con lista de agarda. As instalacións contan este ano con 120 prazas, que acollerán os estudantes desde o vindeiro 15 de setembro ata a finalización do curso académico, o 15 de xuño de 2021.

As novas circunstancias, a raíz das medidas necesarias ante a COVID-19, motivaron a implantación dun novo protocolo sanitario enfocado a previr e a conter os riscos de contaxio. Así, por exemplo, establecéronse franxas horarias máis amplas para o comedor, co propósito de favorecer a distribución por quendas, fixouse o uso obrigatorio de máscaras en todas as zonas comúns e habilitáronse puntos estratéxicos de hixiene e desinfección.

Así mesmo, destinouse unha área específica de illamento en casos de detección de coronavirus, en consonancia coas medidas que desde a Consellería de Educación se trasladou aos centros no protocolo de actuación para este curso 2020-2021.

A Residencia de Estudantes Afundación de Pontevedra, inaugurada en 1969 na avenida de Vigo, aloxou desde a súa apertura a máis de 6000 mozas e mozos das facultades e escolas universitarias do campus de Pontevedra, centros de formación profesional e estudantes doutros países que cursan actualmente algún programa en IESIDE. Nos meses de verán proporciona aloxamento a residentes que preparan os seus exames de setembro, clubs deportivos, campamentos de verán ou asociacións sen ánimo de lucro, entre outros.