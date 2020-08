Despedida entre bágoas de Paloma Castro, que deixa o Concello para abrir unha nova etapa no Parlamento

Paloma Castro deixou oficialmente a súa acta como concelleira de Pontevedra para empezar unha nova etapa como deputada no Parlamento de Galicia. Tras despedirse xa nos últimos días, este martes formalizou a súa renuncia nun Pleno extraordinario da Corporación municipal no que a invadiu a emoción e as bágoas apenas lle deixaron dicir adeus aos seus compañeiros e a unha institución na que estivo o últimos cinco anos.

A ata o de agora concelleira de Igualdade e Benestar Social tivo palabras de despedida para todos os seus compañeiros no Goberno municipal e tamén para a oposición e os seus compañeiros do grupo municipal do PSOE.

Todo o seu discurso estivo cargado de emoción e tivo que interrompelo varias veces polas bágoas. Aínda así, tivo tempo a resaltar que a boa relación entre as dúas patas do Goberno, PSOE e BNG, permitiu que fosen un "exemplo de goberno sólido e estable".

Socialistas e nacionalistas demostraron, segundo Paloma Castro, que a pesar das diferenzas ideolóxicas "unimos forzas para ao interese común dos veciños" e, para ela, foi "un pracer" formar parte deste goberno bipartito durante o último ano.

Tamén os funcionarios municipais, en especial os de Servizos Sociais, tiveron oco no seu discurso, no que destacou o seu traballo de " moitisimas horas" durante a pandemia. Respecto diso, destacou que esta crise sanitaria "puxo en valor" os servizos sociais como "unha das patas fundamentais para o estado de benestar".

Aos compañeiros concelleiros da oposición deulles as grazas porque a pesar dos "rifirrafes políticas" que tiveron nestes anos, tratáronse "sempre desde o respecto" e ao seu xa ex compañeira Yoya Blanco, á que deixou o duro reto de "demostrar o poder feminino do noso grupo".

Moi emocionada dirixiuse ao tamén socialista Iván Puentes, "amigo e compañeiro" ao que botará "moitísimo de menos" e ao seu substituto como concelleira socialista e responsable de Benestar Social, Marcos Rey, a quen asegurou que deixa a concellería "cos mimbres ben postos" e desexoulle sorte nesta nova etapa.

A emoción de Paloma Castro non se lle escapou ao resto de compañeiros e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacouno e mesmo chanceou con que sempre pode volver, "non fai falta que chores máis". Tamén mostrou a súa confianza en que nesta nova etapa a xa deputada defenda os intereses de Pontevedra porque " hai moito que facer alí" e a súa presenza pode ser "beneficiosa" para a cidadanía a súa experiencia na xestión e a política municipal. Tamén a concelleira do PP Pepa Pardo lle desexou sorte nesta nova etapa.

Paloma Castro converterase agora en parlamentaria, despois de que nas últimas eleccións autonómicas se presentase como número 3 da lista do PSOE pola provincia de Pontevedra. Pasa, desta forma, a estar na oposición, un labor de fiscalización do goberno na que xa está experimentada a nivel local porque durante o anterior mandato, 2015-2019, foi concelleira na oposición no Goberno local.