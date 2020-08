Unha muller resulta ferida de gravidade nun impacto en Cuntis cun camión cisterna que transportaba gas

Accidente entre un camión cisterna e un turismo en Cuntis © Servizo de Emerxencias de Cuntis

Un espectacular impacto entre un camión cisterna que circulaba transportando gas e un turismo provocou que unha muller, que conducía o utilitario, sufrira feridas de diversa consideración na tarde deste mércores 26 de agosto.

O accidente ocorría ao redor das 18.30 horas na recta de Anallada, na N-640 ao seu paso polo municipio de Cuntis. Varios condutores viron a colisión a través do espello retrovisor e avisaban ao servizo de Emerxencias do 112 Galicia en primeira instancia.

Posteriormente, o propio condutor do camión cisterna contactaba co servizo de emerxencias para pedir asistencia médica urxente para a muller que circulaba no turismo ao comprobar que presentaba lesións importantes.

Desde o 112 solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e tamén se avisaba aos Bombeiros do Salnés, membros do GES da Estrada e voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

A muller, cando chegaron os bombeiros, atopábase liberada e accesible para a súa atención e non foi necesario o uso de equipos de excarceración. Os axentes da Garda Civil de Tráfico ante os numerosos restos do vehículo que se atopaban na estrada solicitaron medios de limpeza e mantemento do persoal do Ministerio de Fomento para garantir a seguridade para o tráfico que circulaba pola vía. Un terceiro vehículo con motivo do accidente tamén saía da calzada. A intervención dos dispositivos de Emerxencias provocou que se rexistraran retencións na estrada.

A pesar do impacto, a cisterna do camión con gas non sufriu fugas nin fisuras e mantívose intacta en todo momento, segundo a información facilitada polo 112 Galicia.