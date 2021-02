Acuaes autoriza a firma do convenio valorado en 19,3 millóns para solucionar o saneamento de Poio e Sanxenxo

Depuradora de Paxariñas, Sanxenxo © Augas de Galicia

O Consello de Administración da sociedade mercantil estatal Augas das Concas de España (Acuaes), do Ministerio para a Transición e o Reto Demográfico, autorizou este mércores a firma do convenio cos Concellos de Poio e Sanxenxo para a execución e explotación de actuacións de saneamento e depuración cun investimento total previsto de 19,3 millóns de euros.

As obras proxectadas teñen como obxectivo a mellora en materia de saneamento da ría de Pontevedra, recollendo mediante un colector interceptor todas as verteduras realizadas na zona comprendida entre Samieira (Poio) e Montalvo (Sanxenxo) e transportándoos á estación depuradora de augas residuais de Paxariñas (Sanxenxo) que deberá ser ampliada, á vez que será construído un novo emisario submarino que substitúa o actual de Montalvo.

Os Concellos de Sanxenxo e Poio presentan importantes déficits nas súas redes de saneamento e nos seus sistemas de depuración que están fortemente relacionados cunha orografía adversa e un alto grao de ocupación urbanística. Ata a data, as alternativas de solución ao saneamento desta zona non resultaron satisfactorias, o que xera unha situación especialmente grave debido aos usos de baño e cultivos mariños do medio mariño. Afectado por esta problemática atópase tamén o núcleo de Raxó.

Acuaes iniciou xa en 2020 a redacción do proxecto, os estudos e o resto de proxectos integrantes das actuacións, que se atopan nun avanzado estado e que servirán para a execución das obras en dúas fases. Na primeira construirase a estación de bombeo e impulsión de Raxó, a ampliación da estación de bombeo de Areas e nova impulsión, adecuación da estación de bombeo de Sanxenxo, remodelación do colector xeral de Portonovo, adecuación da estación de bombeo de Espiñeiro (Portonovo), nova EDAR de Paxariñas e o novo emisario submarino de Montalvo.

Na segunda fase procederase á remodelación do colector da Avenida de Madrid, en Sanxenxo, e á adecuación da estación de bombeo e impulsión de Laño, en Poio.

Unha vez finalizadas as obras, os Concellos levarán a cabo a xestión da explotación das mesmas e, en concreto, das tarefas materiais de operación, conservación e mantemento. A actuación será cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER 2014-2020, dentro do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).