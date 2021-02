O Ministerio de Transportes colaborará con Pontevedra polos obxectivos da Axenda 2030

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mantivo unha reunión coa subdirectora xeral de Políticas Urbanas do Ministerio de Transportes, Ángela da Cruz, para coñecer de primeira man as liñas do Ministerio encamiñadas a conseguir os obxectivos marcados pola Axenda 2030.

O rexedor pontevedrés puxo a disposición do Ministerio todo o traballo realizado na cidade respecto diso dos parámetros que se contemplan na axenda urbana, con datos que cualifiquen todo o avanzado en materia de crecemento urbano sostible e calidade de vida.

Segundo o acordado no a reunión, o goberno local enviará ao Goberno un documento no que se recolle tanto o traballo realizado como as previsións a curto prazo en materias relativas á mellora da calidade do aire, o estado do ciclo da auga, cohesión social, medio ambiente e residuos urbanos.

A partir dese documento, o Ministerio elaborará outro protocolo de colaboración entre ambas as administracións para compartir o proceso para alcanzar os obxectivos contemplados na Axenda 2030.

Fernández Lores tamén lle trasladou á subdirectora de Políticas Urbanas a súa preocupación porque os criterios de acceso aos fondos públicos non contemplen parámetros que vaian encamiñados a conseguir unha mobilidade sostible integrada que se fundamente na reducción de tráficos innecesarios e gañando espazos para as persoas.

Esta reflexión fai referencia á aposta polo vehículo eléctrico, sobre a que o Concello entende que o cambio dun tipo de vehículo por outro non resolve os problemas de mobilidade urbana en relación coa recuperación do espazo público.

Na reunión tamén participaron a concelleira de Promoción dá Cidade, Anabel Gulías, o concelleiro de Obras Urbanas e Transportes, Demetrio Gómez, e o concelleiro de Urbanismo, Xaquín Moreda.