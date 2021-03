As farmacias de Cambados farán un cribado masivo para detectar asintomáticos

Máis de 5.000 persoas de 40 a 64 anos están chamadas a participar no cribado masivo que realizarán as farmacias de Cambados para detectar portadores asintomáticos da covid-19.

Este cribado, realizado en colaboración co Servizo Galego de Saúde, comezará o vindeiro luns 8 de marzo e estenderase durante unha semana. Participarán as catro farmacias que están adheridas ao programa de auto recollida de mostras de saliva.

A presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, fixo un chamamento á poboación de Cambados para que participe no cribado porque unha alta participación neste cribado "traducirase en beneficios para a saúde de todos e axudará a que se corten as cadeas de transmisión, algo crucial nesta fase da pandemia".

Os cidadáns poderán acudir á farmacia para solicitar o tubo a calquera hora do día e levalo ao día seguinte, despois de recoller a mostra, a calquera hora da mañá.

Para participar neste cribado a persoa non debe ter síntomas compatibles coa infección ocasionada por COVID-19.

As mostras de saliva envíanse, a través da distribución farmacéutica, ao Laboratorio de Microbiología da área sanitaria de Vigo, onde se analizarán mediante PCR utilizando a técnica de pooling.

Unha vez analizadas, comunícase o resultado ás persoas participantes e, en caso de obter un resultado positivo, realizaráselles unha proba PCR con mostra nasofarínxea.