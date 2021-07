A feira de emprendemento Pont-Up Store dará visibilidade as empresas creadas durante a pandemia

A feira de innovación e emprendemento Pont- Up Store regresa este ano a Pontevedra. Despois de suspender a edición do 2020 pola pandemia, os negocios máis puxantes da noroeste peninsular volverán exhibirse na cidade entre o 24 e 25 de setembro.

Está prevista a participación nesta edición de 41 startups galegas, 36 contarán con posto propio, mentres que os 5 restantes só desenvolverán demostracións na carpa.

Algunhas delas gañáronse o seu posto na feira pola valentía de atreverse a emprender e lanzar os seus produtos en plena pandemia. A organización decidiu abrir este ano unha convocatoria extraordinaria dirixida a este tipo de emprendedores, así como a proxectos que xa participaran en pasadas edicións e que presentasen unha innovación destacable para afrontar con éxito a situación provocada pola covid-19. En total son 8 empresas novas e unha que regresa.

Entre as novidades que incorpora a feira este ano, o director do evento, Pedro Figueroa, destaca o proxecto dixital_ pontup, unha iniciativa que se desvelará proximamente e que conta co financiamento de 6.000 euros do Concello de Pontevedra. "A plataforma fará posible que estas accións innovadoras e emprendedoras poidan ser visitadas non só desde calquera lugar, senón tamén en calquera momento, outorgando ademais unha maior proxección ás mesmas e un maior valor engadido aos seus patrocinadores", sinala Figueroa.

Outra das novidades é a creación dunha asociación que se constituirá nos próximos meses. Será bautizada como Asociación para ou Emprendemento e Innovación: Pont- Up Store e entre os seus obxectivos está aproveitar a experiencia e valores promovidos por esta feira ao longo das súas oito edicións, garantir a continuidade da celebración anual do evento e apoiar aos novos emprendedores.