O veleiro interceptado con 2.5 toneladas de cocaína está vinculado a narcos galegos

Veleiro interceptado con 2.5 toneladas de cocaína © Policía Nacional Detido na operación "Midas-Ballestrinque" © Policía Nacional Veleiro interceptado con 2.5 toneladas de cocaína © Policía Nacional

As forzas de seguridade aprehenderon 2.500 quilos de cocaína que transportaba un veleiro interceptado ao norte das Illas Azores tras unha abordaxe realizada por axentes de Policía Nacional e unha dotación de asalto do buque ‘Petrel’ de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria.

O barco chegou este venres ao porto de Vigo, onde os axentes do Greco confirmaron que a droga está vinculada a un grupo galego de narcotraficantes, aínda que aínda non se practicaron detencións xa que os lancheiros non chegaron a saír ao mar.

Na operación, denominada ‘Midas- Ballestrinque’, participaron axentes da Policía Nacional xunto coa Axencia Tributaria, e en colaboración coa NCA británica, o MAOC (Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de Narcotráfico), OFAST Francia, DEA, DIRAN Colombia e Policía de Países Baixos.

Mediante un dispositivo combinado en mar e terra procedeuse tanto á detención dos dous tripulantes da embarcación, como doutras tres persoas en localidades malagueñas, entre as que se atopa o líder do grupo. Dáse por desarticulada unha organización contrabandista afincada na área da Costa do Sol e o Campo de Xibraltar.

A operación segue aberta e espéranse máis detencións.

Axentes da Policía Nacional iniciaron a investigación a finais do ano 2019, como consecuencia dos labores de intelixencia efectuadas ao redor das infraestruturas portuarias, así se detectou a individuos previamente investigados pola súa vinculación co transporte marítimo de cocaína a través de embarcacións, principalmente veleiros.

As pescudas conduciron ao coñecemento da existencia dunha organización criminal asentada no Campo de Xibraltar e Costa do Sol dedicada á introdución de importantes cantidades de estupefaciente a través de embarcacións. A organización estaba a ser investigada tanto pola Axencia Tributaria, como por Policía Nacional, o que levou a acordar no CITCO a investigación conxunta por parte de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e a Policía Nacional en Málaga e Canarias.

DESPREGAMENTO EN MAR E TERRA

No inicio da operación, diversas avarías no barco inicialmente elixido obrigaron á organización criminal a conseguir outro veleiro que se atopase en estado óptimo de navegación para a realización da operación que ían levar a cabo, o que lles obrigou a adquirir nas Illas Canarias un veleiro, de nome ‘Goldwasser’, que partiu cara ao Caribe.

O desenvolvemento da investigación apuntou a que, nun momento dado, o barco cargaría cocaína e iniciaba o camiño de regreso para introducir a mercadoría no noso país. Por iso, solicitouse autorización ao país de abanderamiento da embarcación sospeitosa (Alemaña) a través do CITCO (Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado) para proceder á súa abordaxe antes de que puidese trasbordar a droga a outra embarcación.

A abordaxe levou a cabo o pasado día oito de outubro pola dotación de asalto do Buque de Operacións Especiais do Servizo de Vixilancia Aduaneira ‘ Petrel’ a unhas 480 millas ao norte das Illas Azores, en augas internacionais.

As condicións meteorolóxicas en que se realizou foron extremadamente adversas e o momento da abordaxe tivo que atrasarse polo feito de que o Atlántico Norte estaba afectado polo furacán ‘Sam’, de categoría 4 e con ondas de máis de 9 metros. Finalmente, realizouse a abordaxe e non existiu resistencia por parte da tripulación do veleiro. A bordo atopábanse os dous membros da organización que foron detidos. A continuación, o ‘ Petrel’ iniciou o remolque do ‘ Goldwasser’ e puxo rumbo ao porto de Vigo, onde atracou no día de hoxe.

Simultaneamente á abordaxe do veleiro, produciuse a detención de tres integrantes da organización, incluído o xefe da mesma, así como o rexistro dos seus domicilios nas localidades malagueñas de Mijas e Fuengirola. Nos rexistros procedeuse á incautación de 34.600 euros en efectivo, unha pistola, teléfonos móbiles que utilizaban para as súas comunicacións, unha moto e tres vehículos de gran cilindrada e alta gama, así como diversa documentación para o seu estudo e análise.