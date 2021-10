A situación de ENCE "non vai a ser obstáculo", segundo a Xunta, para sanear a ría

O plan integral para o saneamento da ría de Pontevedra "seguirá avanzando" a pesar da situación que atravesa o complexo industrial de Ence en Lourizán. Así o asegurou este mércores a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.

A compañía, no plan social asinado coa Xunta, comprometeuse a financiar con 15 millóns de euros a ampliación da EDAR dos Praceres, pero a incerteza xurídica na que se atopa levou á pasteira a paralizar todos os seus investimentos.

A pesar diso, segundo Vázquez, isto "non vai a ser obstáculo" para completar o saneamento de ría, unha aposta "innegable" para o goberno galego.

"Non nos podemos permitir non seguir mellorando a ría e non seguir avanzando para protexer a pesca, o marisqueo, o turismo e a saúde pública", engadiu a titular de Infraestruturas.

Así, Ethel Vázquez asegurou que desde a Xunta continuasen cos trámites e procedementos "previstos" e seguirán demandando a Ence ese investimento de 15 millóns.

Con respecto ao estado das obras en execución, a conselleira explicou que a EDAR actual está en "fase de probas" tras as melloras realizadas nas súas instalacións.

Ademais, detallou que a construción do novo emisario submarino avanza a "bo ritmo" e a principios de 2022 chegará a tuneladora que permitirá colocar as canalizacións.

O próximo ano a Xunta prevé investir 14 millóns de euros no plan de saneamento da ría de Pontevedra, no que se inclúe tamén a mellora do bombeo no río Lameira (Marín).