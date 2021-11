Comeza en Vilagarcía toda a programación de Nadal, con luces, xardíns efémeros, Fexturrón e circo

Vilagarcía acendeu este sábado a iluminación do Nadal. Nun acto inaugural desenvolveuse alredor da árbore da céntrica praza de Galicia, con Papa Noel xunto ao alcalde Alberto Varela.

A Banda de Música de Vilagarcía amenizou a velada con panxoliñas.

Ademais das luces, a cidade tamén está decorada con xardíns efémeros instalados en diferentes puntos, a aldea infantil da explanada do Auditorio e as atraccións do Fexturrón no recinto feiral de Fexdega, coa pista de xeo e o tobogán como principal reclamo.

A actividades programadas polo Concello de Vilagarcía inclúen o espectáculo chamado Circo de Nadal, o 27 de decembro, no Auditorio Municipal con números musicais, maxia, acrobacias e humor.