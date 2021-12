Presentación da gala musical "Un conto de Nadal" © Concello de Sanxenxo

Portonovo acollerá o vindeiro 26 de decembro a gala musical "Un conto de Nadal" coa orquestra La Oca Band.

Un espectáculo co que o Concello de Sanxenxo quere apoiar a reactivación da verbena galega e, ao mesmo tempo, colaborar coa financiación das doce comisións de festas do municipio. O evento musical implicará tamén as asociacións folclóricas do municipio e aos nenos dos colexios de Sanxenxo.

"A cita servirá para amosar o potencial musical do noso concello e para axudar as comisións de festas que levan dous anos complicados pola pandemia. La Oca Band volve a reinventarse, tras o éxito de 100 anos de verbena, con este novo formato facendo o que mellor sabe, cantar e tocar, e ademais contará na cita grandes profesionais do mundo da verbena e os nosos grupos folclóricos", explica Paz Lago, concelleira de Cultura e Educación.

Baixo a carpa que se ubicará no recinto portuario, La Oca Band estará acompañada de 6 convidados de importantes orquestras galegas como son Lito Garrido de Panorama, Blas Piñón de París de Noia, Ángel América, Carlos Otero, exintegrante de Solano, Marta Valiño exintegrante de Costa Oeste e Olympus e Noelia Solleiro que participou en varias orquestras galegas.

O prezo da entrada será de 10 euros e as encargadas da súa venda serán as comisións de festas polo que se levarán un donativo que despois poderán invertir nas súas celebracións. O propio día da gala poderán adquirirse as entradas nunha taquilla ubicada á entrada do recinto no caso de que queden entradas sen vender.

As asociacións folclóricas subiranse ao escenario para tocar en directo con La Oca Band o tema "Tamborilero" e os nenos dos colexios de Sanxenxo actuarán como como na interpretación da canción "Pero a tu lado" de Los Secretos.

"O Conto de Nadal" terá dúas horas de duración con cancións de Nadal e de distintos ritmos, sen esquecer o rock e temas clásicos, en dúas sesións diferentes, ás 17 e ás 20 horas.