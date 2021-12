Un home de 77 anos falece con covid no seu domicilio de Sanxenxo

Imaxe da praia de Silgar en Sanxenxo © Mónica Patxot

A vítima 218 na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés como consecuencia da pandemia é un home de 77 anos, que perdía a vida no seu domicilio no municipio de Sanxenxo. A Consellería de Sanidade comunicaba este luns a súa morte, despois de que Saúde Pública certificase que se atopaba contaxiado por covid-19. Contaba con outras enfermidades no seu historial médico. Como é habitual, desde Sanidade evítase ofrecer información sobre se o cidadán falecido atopábase vacinado, ao entender que se trata de datos que pertencen á intimidade persoal.

O último falecemento nesta área sanitaria comunicouse o sábado, unha muller de 70 anos, que morría no Hospital Montecelo. Desde o inicio do plan de continxencia ante a aparición da covid-19 curáronse 22.406 persoas, 101 máis nesta xornada.

A Consellería de Sanidade comunicaba tamén este luns o falecemento doutras sete persoas máis en Galicia pola enfermidade, todas elas da provincia de Pontevedra no ámbito da área de Vigo.

Desta forma, informa da morte de dous homes, de 60 e de 89 anos, no Hospital Povisa, durante a xornada do sábado 18 de decembro. O domingo perdían a vida outros dous homes, de 79 e 81 anos, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo; e dúas mulleres, de 79 e de 88 anos, no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo e no Hospital Povisa, respectivamente.

A estes decesos hai que sumar, un home de 85 anos, que perdía a vida este luns no Álvaro Cunqueiro. Todas as vítimas presentaban patoloxías previas nos seus informes clínicos. Con estas oito mortes, o número de vítimas desde o inicio da pandemia en Galicia elévase a 2.730 persoas.