‘I Encontro de amigos do braille' no Centro da ONCE de Pontevedra

Lectura a través do sistema Braille © ONCE

As persoas con problemas visuais teñen unha cita este sábado 1 de outubro no Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra con motivo da celebración do primeiro encontro de amigos do braille, unha cita prevista para fomentar e divulgar este sistema de lectura e escritura tanto de maneira colectiva como individual para as persoas cegas.

Este encontro iniciarase ás 10.30 horas, no centro situado na rúa Luís Braille, número 40. A proposta diríxese de maneira especial a estudantes, usuarios e futuros usuarios do código de lectoescritura braille, ademais da as súas familias. As actividades destínanse a adultos e menores.

Entre a programación haberá xogos en relación a este sistema destinados a escolares e tamén unha mostra de adaptacións do braille na vida familiar para adultos.

Entre as 12.00 e as 13.00 horas poderase visitar unha exposición sobre braille na que se ofrece unha perspectiva da evolución. Entre as 13.00 e as 14.00 horas levará a cabo o coloquio 'Navegando entre tinta e Braille', coordinado por Ana María Llauradó, responsable do Departamento de Atención Educativa da ONCE, coa participación de Andrés Martínez, oftalmólogo, Encarna Pola, mestra, e Marisol González, técnico de rehabilitación.

Por último, executarase unha actividade baixo o título 'Relatos de vida en torno ao Braille', coordinada por Corina Alfonso, promotora do Braille na ONCE en Galicia. Participarán Ana Lucia Bargiela, afiliada á ONCE de Pontevedra; Lucía Álvarez, estudante con discapacidade visual da Universidade de Vigo; María del Carmen Rodríguez, afiliada da ONCE en Asturias,; e Mariña Blanco, estudante con discapacidade visual da Universidade de Vigo.

Desde a ONCE quérese impulsar o uso do braille coa idea de que se coñeza este código e utilícese no ámbito educativo, cultural e tamén na vida cotiá. Este sistema atópase presente en envases de produtos alimenticios e de medicamentos, botoneras dos ascensores ou cartas de restaurantes, entre outros elementos, axudando a facilitar a vida das persoas con discapacidade visual.