O mercado das flores permanecerá aberto do 28 de outubro ao 1 de novembro en Vilagarcía

Mercado das flores de Vilagarcía de Arousa © Concello de Vilagarcía de Arousa

A concellería de Promoción Económica de Vilagarcía anuncia que o mercado das flores previos á festividade de Defuntos celebrarase entre o 28 de outubro e o 1 de novembro deste ano. O lugar de localización será o habitual no paseo García de Caamaño, situado nas proximidades á Praza de Abastos.

Dez floristas mostrarán os seus produtos durante catro días, en horario ininterrompido de 09.00 a 20.00 horas. O 1 de novembro, festividade de Todos os Santos, o horario establécese entre as 09.00 ás 14.00 horas.

Instalarase unha carpa para que, en caso de choiva, póidanse presentar sen problemas as flores soltas, centros, ramos e outros ornamentos florais para adornar os cemiterios durante o Día de Defuntos. Na organización desta actividade comercial colaboran as floristas que acoden habitualmente ao mercado de Vilagarcía, ademais do Concello.

As vendedoras asumen o alugueiro da carpa e a vixilancia. O Concello colabora, entre outras cuestións, co resto de infraestrutura e loxística, ademais das instalacións eléctricas, decoración exterior e interior e elaboración dos carteis.