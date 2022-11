Á rica castaña no barrio de Altamira

I Magosto multicultural de Altamira © Cristina Saiz I Magosto multicultural de Altamira © Cristina Saiz

A rúa Altamira e as escaleiras a San Antoniño e Fernando Olmedo enchéronse de actividade este sábado co I Magosto multicultural organizado pola veciñanza.

Entre as 16.00 e as 22.00 horas estaban previstas unha infinidade de actividades para todas as idades, co acompañamento dunha agradable xornada no meteorolóxico.

Xogos tradicionais, animación infantil, comida e sobre todo as castañas tan propias da época para unha festa na que se involucrou boa parte do barrio.

De feito, ademais dos negocios da zona os propios veciños foron os encargados de achegar comida caseira para compartila cos asistentes.