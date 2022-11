Coa auga ata os nocellos na porta de casa: "Podemos pedir entrada: Aquapark A Ermida"

Veciños afectados no camiño da Ermida (Marcón) inundado © Mónica Patxot Veciños afectados no camiño da Ermida (Marcón) inundado © Mónica Patxot Fervenza que se crea na Ermida coa auga das balsas de decantación © Mónica Patxot Muro con perigo de derrubarse pola auga © Mónica Patxot

Desde principios de semana, os camiños de acceso ás leiras e vivendas dun bo número de veciños do lugar da Ermida, en Marcón, están asolagados. A auga acumulada chégalles, como mínimo, ata os nocellos, máis arriba nalgunhas zonas, mesmo cando pasan moitas horas seguidas sen chover, causándolles molestias e prexuízos notables.

Tras varios días de trastornos, piden solucións e, mentres esperan a que cheguen xa non queda outra que tirar do humor, que se ve mesmo nun grupo de WhatsApp veciñal recentemente creado e bautizado 'A Ermida Aquapark'.

"Podemos pedir entrada: Aquapark A Ermida", "que fago? póñolle flotador ás ovellas?" ou "imos ter que saír en lancha" son algunhas das frases coas que chancean, tirando desa retranca galega na que moitas veces se refuxia o rural pontevedrés para relaxar tensión e soportar mellor os problemas.

E é que detrás das bromas ocúltase un asunto moi serio que os ten moi indignados e preocupados. E unha única petición: "só pedimos poder saír de casa sen botas". Porque desde principios de semana mesmo poñendo botas de auga, en canto poñen un pé fóra de casa, acaban empapados.

Xa tocaron a todas as empresas e institucións que cren que poden ter implicación no asunto e coñecen a orixe de tales inundacións: as obras da autovía A-57. Na Ermida, a escasa distancia da zona asolagada, hai unhas balsas de decantación que, coas fortes choivas dos últimos días, desbordaron e romperon, xerando un torrente de auga tan abundante que os sistemas de canalización resultan insuficientes.

Están pensadas para que se acumule aí a auga que chega das obras manchada con barro e pedras e, cando saia, estea limpa e pese á rede de pluviais. Con todo, ao aumentar a choiva nos últimos días, cederon e agora chega a estes camiños próximos auga chea de terra e barro.

A cantidade de auga que está a saír de alí apréciase á perfección nunha especie de fervenza que cae desde a zona das obras cara á estrada PO-532, que vai desde A Ermida ata Ponte Caldelas. Cae na canalización de augas da Xunta de Galicia, cruza a estrada e volve cruzar cara ao outro lado, entrando nesta estrada municipal agora afectada, varios camiños unidos todos nun do lugar da Ermida.

Nos camiños, xúntase coa auga da choiva e o resultado é o que están a sufrir, que se acumula tanta que, a pesar de que deixa de chover, sobe, como mínimo, 10 centímetros do chan.

Estes veciños falaron co Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (antigo Fomento) porque é o promotor da obra, coa empresa San José como responsable da súa execución e co Concello de Pontevedra como titular do camiño asolagado. Aínda que o primeiro día ninguén fixo caso ás súas queixas, co paso da semana, xa lles trasladaron que son coñecedores da situación e buscarán unha solución.

O concelleiro coordinador do rural no Concello de Pontevedra, Alberto Oubiña, desprazouse esta semana ata a zona acompañado pola empresa responsable do mantemento de espazos públicos nas parroquias do rural e, tal e como trasladou a PontevedraViva, os técnicos municipais xa realizaron un informe e puxéronse en contacto coa empresa San José e co ministerio para "tratar de buscar solucións".

Segundo explica Oubiña, son coñecedores da situación e da orixe e o que buscan é que os responsables atopen unha solución para que estes veciños non sufran as consecuencias. Ademais, cando chova menos, realizarán unha análise das canalizacións municipais para ver o seu estado e se é posible melloralas.

De momento, esas solucións non chegaron e os veciños empezan a impacientarse. "É un pouco triste non poder saír de casa", quéixanse e relatan problemas no seu día a día como ter que levar aos nenos en coche ata o autobús escolar porque "se non, xa se empapan nada máis saír de casa" ou unha veciña que escorregou nunha zona de barro que se xerou e acabou no chan. "Pensei que tiña que ir a urxencias", asegura.

Ademais, "hai veciños que para ir do supermercado cara á súa casa teñen que bordear a estrada" e outros non poden levar aos seus animais para pastar a leiras da súa propiedade porque a estrada está tan chea de auga que os animais non pasan "como non lles poña flotador".

A cantidade de auga que chega e a súa forza tamén está a afectar ao estado dun muro desta estrada, que está xa desprendéndose cara a unha leira. De momento, a auga non entrou en ningunha casa nin garaxe, pero tamén temen que, se a situación continúa moito tempo máis, chegue a causarlle tamén ese prexuízo.

Estes veciños piden unha solución a curto prazo para poder recuperar o uso normal destes camiños, pero tamén a longo prazo, pois temen que, se non se soluciona agora, a situación pode continuar cando terminen as obras da A-57. "Espero que cando acaben as obras non quede isto así", reclaman, porque, ademais, os maiores do lugar aseguran que a relación é innegable coas obras, pois "aquí nunca houbo isto antes".