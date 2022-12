Anuncian a substitución das figuras decorativas de Buda roubadas polos vándalos en Vilagarcía

Decoración de Nadal en Vilagarcía de Arousa © Concello de Vilagarcía de Arousa

O roubo das figuras de Buda e dun oso polar nos xardíns efémeros situados en Vilagarcía de Arousa como elementos decorativos para estas festas provocou o malestar no Concello que lamenta a "falta de civismo dunha minoría" ao atentar contra estas pezas e causar diferentes danos.

Entenden que estas accións mostran unha falta de respecto cara ao esforzo do persoal que participou nestas montaxes e tamén ao diñeiro público investido para que as rúas do municipio ofrezan un aspecto dinamizador tanto socialmente como para a economía local.

Ante esta situación, o goberno local anuncia que as figuras de Buda dun dos xardíns efémeros serán cambiadas por outros elementos relacionados con estas festas.

PAPANOELADA EN BICI

Ademais, o Concello anuncia que este domingo 11 de decembro celebrarase a primeira edición da Papanoelada en bicicleta, unha actividade para a que piden a participación de todas as familias do municipio.

A proposta é que escolares e adultos acompañen a Papá Noél vestidos cunha indumentaria similar e realicen un percorrido por Vilagarcía.

A saída está prevista nos Tilos, avenida Rodrigo de Mendoza, ás 11.30 horas.