Pepe Vieira volverá encargarse do menú de Noiteboa do comedor social de San Francisco

Tamén este ano, o chef Pepe Vieira e o seu equipo cociñarán e empaquetarán os menús da comida de Noiteboa para os usuarios do comedor social da igrexa de San Francisco.

Con esta iniciativa solidaria o afamado cociñeiro trata de contribuír ao labor que, cada día e de maneira organizada levan a cabo os voluntarios deste comedor desde hai anos. Para eles é realmente un día de traballo máis, co matiz de que se trata dunha celebración que a non todos chega por igual.

Nesta ocasión, entregaranse os menús para poder levar onde contarán cun entrante composto por salpicón de bogavante e encurtidos. O prato principal consistirá en tenreira melosa e pastel de polenta, pesto e albáfega; e como sobremesa, brownie de chocolate e praliné de abelá tostada.

Uníronse ao equipo as empresas Comercial Reyvi e Artesa Rías Baixas, que tamén tomaron conciencia do labor desempeñado no comedor ao longo do ano.

Desde Pepe Vieira avanzaron a súa intención de "realizar esta contribución de maneira máis activa e extensible durante o próximo ano 2023".