A Plataforma Bombeiros Públicos reclama medidas para acabar coa "zona escura" de Cerdedo-Cotobade

A Plataforma Bombeiros Públicos de Galicia emitiu un comunicado reclamando medidas que permitan solucionar a situación das emerxencias en Cerdedo-Cotobade.

"Correspóndelle ao Consorcio contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes dar cobertura ás emerxencias que ocorren nesta zona. En cambio, o servizo máis próximo ao lugar do accidente é o Corpo Municipal de Bombeiros de Pontevedra, que se atopa a, aproximadamente, 40 minutos do lugar do sinistro e, por tanto, foi o primeiro servizo profesional de bombeiros en chegar ao lugar con capacidade para realizar as manobras correspondentes para rescatar ás vítimas do accidente", explican desde a plataforma.

"É xa coñecido polos bombeiros de Galicia que Cerdedo-Cotobade é unha zona escura dentro do Mapa de Emerxencias de Galicia, é dicir, baleira de servizos de emerxencia que poidan dar unha resposta o a suficientemente rápida ás situacións de perigo", engaden.

Ademais inciden na importancia das isócronas para os bombeiros, que representa a área que poderían cubrir nun determinado tempo a unha velocidade determinada. Esta ferramenta permite establecer áreas de influencia, é dicir, co establecemento de isócronas saben se a súa resposta será o suficientemente rápida como para posibilitar un rescate eficiente ou non.

"A isócrona para os servizos de bombeiros non debería ser superior aos 15 ou 20 minutos. Parece evidente que, no caso do accidente ocorrido en Pedre, unha isócrona de 40 minutos é realmente ampla e desproporcionada. Este tempo de resposta provoca que as tarefas de rescate dos servizos de emerxencias perdan efectividade, afectando as posibilidades de éxito das mesmas".

Finalmente o comunicado fai referencia ao Corpo de Bombeiros do Concello de Pontevedra e asegura que nunha comparativa entre os recursos humanos dispoñibles nos servizos de bombeiros das principais cidades galegas, "vemos que o de Pontevedra é o que se atopa na peor situación".

"Na noite do 24 de decembro, ao redor das 22:00 horas, foron desprazados ao accidente ocorrido en Pedre os 5 membros dispoñibles neste Servizo, e non retornaron a Pontevedra ata as 4:00 da madrugada do día 25. Durante este período de tempo a poboación do municipio pontevedrés estivo 'orfa' de Servizo de Emerxencias, e as chamadas atendidas no mesmo tiveron que quedar sen resposta (inundacións en Lourizán, alarma de incendios na oficina de CaixaBank, etc..)" polo que reclaman "un aumento do cadro do persoal e o dimensionamiento adecuado da estrutura de mandos, dispoñendo, como mínimo, de dúas dotacións de intervención".