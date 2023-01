Cinco empresas interésanse pola reforma da Praza do Pazo de Sanxenxo

Cinco empresas presentaron ofertas ao Concello de Sanxenxo para executar a reforma da Praza do Pazo, que saíu a licitación por 692.684 euros e un período de execución de cinco meses.

O prazo de presentación das ofertas concluíu este xoves 5 de xaneiro e, segundo a información facilitada polo Concello de Sanxenxo, houbo cinco interesados: Covsa; Narom; Prace, Servizos e Obras; Construcións E.C. Casas; e a UTE Castro-Oresa.

Esta reforma busca humanizar e dar un maior dinamismo ao espazo e expón a creación de dúas plataformas horizontais de zonas verdes e outras dúas, en pavimento de pedra que se unirán con percorridos accesibles para potenciar a interacción social e a actividade comercial da praza.

A actuación centrarase nos 2.371 metros cadrados da praza, mellorando tamén a conexión entre a Rúa dos Mariñeiros e Rúa dos Cesteiros, convertendo o espazo nunha zona polivalente con capacidade para 1.350 persoas.

A vexetación cobra no proxecto especial relevancia como control solar e térmico, polo que está prevista a plantación de árbores de folla caduca e a colocación de 10 chorros de auga a modo de fonte.

A plataforma horizontal maior destinarase principalmente a actividades e espectáculos ao aire libre. A escaleira de acceso principal desde a Rúa Madrid incluirá tres zonas máis elevadas, a modo de bancadas, que xerarán bancos corridos con acabado en madeira.

En canto ao mobiliario da praza, contémplase a instalación de 15 luminarias de modelos diferentes que mellorará unha importante deficiencia actual do espazo e seis bancos.

O proxecto acometerase con fondos municipais tras a realización dun estudo de viabilidade co que se revisaron 113 vivendas e locais, ademais de fachadas e zonas comúns que rodean este espazo. Ademais, como a praza está nas inmediacións do Pazo dos Duques de Patiño, conta tamén co visto e prace de Patrimonio.