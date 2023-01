Silva, "preocupada" polo aumento da crispación social, da que responsabiliza ao PP e á "ultradereita fascista"

As agresións e ataques que cargos públicos, como os alcaldes da Illa e Vilanova, sufriron nos últimos días, volveron a poñer o foco na crecente crispación política e social que se vive no noso país. "Non é bo para ninguén", sostén Carmela Silva.

"Estou moi preocupada a todos os niveis", asegurou este martes a presidenta da Deputación de Pontevedra, que subliñou que calquera tipo de agresión a persoas que participan en política é "intolerable", entre elas as verbais e "moito máis" as físicas. A este respecto, quixo expresar a súa "solidariedade" cos rexedores asaltados.

Pero Silva deu un paso máis aló e, tras apuntar que "temos que cambiar este modelo de confrontación", responsabilizou do auxe desta crispación a un partido "fascista e de ultradereita" como Vox e a un PP "que eleva a loita total ao debate político".

A dirixente socialista censurou que os populares tachen de "ilexítimo" ao goberno de Pedro Sánchez, cando foi elixido "democraticamente" os españois, e ao que se dedican, segundo denunciou, "todo tipo de cualificativos gravísimos".

"Ante un intento de golpe de estado en Brasil se ataca ao presidente español", lamentou Carmela Silva, que acusa os dirixentes do PP de fomentar que esa confrontación verbal "acabe chegando aos niveis máis próximos da política e á cidadanía".

Isto, segundo Silva, "é o que pasou en Estados Unidos e Brasil", onde a dereita política despois de defender a ilexitimidade dos vencedores das eleccións, Joe Biden e Lula Da Silva, amparou senllos intentos de golpes de estado con asaltos ao Congreso.

Esta conduta "forma parte dun discurso", asegurou a presidenta da Deputación de Pontevedra, "que máis que trumpista é fascista" e que alenta aos que, posteriormente, executan fisicamente as accións contra a democracia.

"Pódense dicir moitas cousas con rotundidade e contundencia pero hai que intentar non traspasar límites e medir a forma na que se din as cousas", sentenciou.