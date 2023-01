A Brilat desprega o seu armamento pesado en Figueirido

Despregamento do armamento pesado do Grupo de Artillería de Campaña VII da BRILAT. © FUTER

Os montes de Figueirido acollen estes días o despregamento do armamento pesado do Grupo de Artillería de Campaña VII da BRILAT.

Os militares están a realizar actividades de recoñecemento, topografía, telemetría e meteoroloxía.

Segundo comunicaron fontes oficiais do Cuartel Xeral Forza Terrestre do Exército de Terra, este tipo de exercicios "son fundamentais para que a liña de pezas poida entrar en posición e realizar unha acción de lume en apoio directo ás Unidades".

O pasado mes de novembro, a Brigada "Galicia" VII (BRILAT), como Unidade de referencia para a preparación na capacidade de combate en bosques,co obxectivo de formar aos cadros de mando. Para iso contouse co apoio doutras unidades do batallon de infanteria protexida "San Quintín" e do batallón de zapadores VII.

Os contidos incluíron sesións teóricas, prácticas e exercicios de simulacion. Impartíronse prácticas de xalonamento, recuperación de vehículos e franqueamiento de obstáculos, cruzamento de cursos de auga, probas reais de efectos balísticos en contorna boscosa, vida e movemento, fortificación, emprego dos recursos da contorna, incluíndo supervivencia e conceptos e exercicios tácticos. Ao final das xornadas realizouse un xuízo crítico e un acto de clausura.