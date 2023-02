O Goberno licita por tres millóns de euros a baixada ao pecio do Villa de Pitanxo en Terranova

A piques de cumprirse un ano do afundimento do Villa de Pitanxo en augas de Terranova, o Goberno central acaba de licitar un servizo de procura, localización e inspección do pecio do buque pesqueiro, isto é, a baixada ao barco afundido para poder avanzar na súa investigación.

O contrato acaba de saír a licitación por un valor de tres millóns de euros (3,6 millóns con impostos) e servirá de apoio á investigación do accidente que está a levar a cabo a Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM).

O órgano responsable da licitación é a Xunta de Contratación do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, departamento do que depende a CIAIM.

Este anuncio dá resposta case un ano despois do accidente -o primeiro aniversario cumprirase o 15 de febreiro- ás peticións realizadas polas familias dos mariñeiros que faleceron no naufraxio.

A portavoz das familias, María José de Pazo, vítima dun dos mariñeiros cuxo corpo aínda non apareceu, realizou este venres unha valoración "positiva" desta licitación "despois de todo o tempo que levamos esperando".

É é, segundo De Pazo, "un paso para alcanzar a adxudicación da licitación", na que levan insistindo desde que se suspendeu a procura en augas de Canadá.

Ademais, a portavoz das familias da tripulación lembra que levan un ano insistindo en que era "plausible" que unha empresa puidese "acometer esta operativa de baixada". Eles "sempre" insistiron niso a pesar da negativa inicial do Goberno central durante os primeiros meses tras o naufraxio.

De Pazo lamenta que durante todo o ano 2022 non se realizaron estas tarefas de baixado ao pecio, pero aplaude que finalmente poida ser en 2023. Todo apunta a que ata o verán non se darán as condicións para que se poida descender á zona do afundimento polas condicións meteorolóxicas adversas en augas de Terranova.

"Non puido ser en 2022, pero este ano poderase baixar ou obter todas as probas que poida haber tras un ano", sinalou De Pazo, que confía en que esta operación realícese "en tempo e forma".

O Villa de Pitanxo naufragou con 24 tripulantes, dos que 21 faleceron e tres sobreviviron, o capitán do barco, Juan Padín; o seu sobriño, Eduardo Rial, e o mariñeiro Samuel Kwesi.

O capitán está investigado na causa que se segue polo naufraxio na Audiencia Nacional.