"No hay plan B" no Goberno se o Supremo anula definitivamente a concesión de ENCE

O futuro de Ence está en mans da xustiza. No Goberno "no hay plan B" para salvar a fábrica de Pontevedra se o Tribunal Supremo anula definitivamente a prórroga concedida polo executivo de Mariano Rajoy para ocupar os terreos de Lourizán ata o ano 2073.

Así o sostivo este venres o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que a preguntas dos xornalistas en Santiago asegurou que cando se trata dunha sentenza "no hay un plan A o un plan B" para tratar de eludir o seu fallo.

"Hay sencillamente la obligación de ejecutar la sentencia en los términos en los que esté", afirmou Morán, que avanzou que así o fará o Goberno central con respecto á decisión que adopte o Tribunal Supremo sobre a factoría pontevedresa.

O alto tribunal ten previsto fallar o próximo 7 de febreiro sobre os recursos presentados por Ence ás sentenzas da Audiencia Nacional que anularon a ampliación da súa concesión, a pedimento de procedementos iniciados por Greenpeace e o Concello de Pontevedra.

O Goberno, segundo Morán, "no tenemos más que hacer que ejecutar la sentencia", polo que tentar anticiparse a esta situación, sen coñecer a sentenza, "sería bastante osado".

A pesar diso, o secretario de Estado confía en que a empresa "en su propia capacidad" estea a explorar opcións para manter o seu proxecto industrial e garantir os postos de traballo.

Nese labor, sentenciou Hugo Morán, "tendrá el apoyo" do Goberno central, tratando de que, sexa cal for o fallo xudicial, "no vaya en menoscabo de los empleos".