O Dr. Murillo entrega os IX Premios Mutualista Solidario da Fundación A.M.A. que outorgan 60.000 euros a proxectos solidarios

Dr. Diego Murillo, presidente da Fundación A.M.A. © A.M.A.

O presidente da Fundación A.M.A., o Dr. Diego Murillo, entregou hoxe os Premios Mutualista Solidario nun emotivo acto que tivo lugar na sede de A.M.A. en Madrid.

Os Premios, que este ano celebran a súa IX edición, contaron cunha dotación de 60.000 euros, e foron asignados a 9 proxectos sociais e de axuda humanitaria, rexistrándose ata 56 iniciativas, todas elas presentadas por mutualistas de A.M.A.

O Xurado dos Premios, conformado polos 18 prestixiosos patróns da Fundación A.M.A. baixo a presidencia do Dr. Diego Murillo, seleccionou os proxectos que se axustaban mellor ao requirido na convocatoria: beneficiaban ao maior número de persoas, o orzamento era suficientemente detallado e garantíase a súa viabilidade técnica e económica.

O primeiro premio, dotado con 12.000 euros, foi para o proxecto "Da Man" da Asociación ADELA, sendo a encargada de recoller o premio, Adriana Guevara de Bonis, Presidenta da Asociación ADELA.

O segundo premio, de 10.000 euros, recaeu no proxecto "Acompañando Soidades" da Asociación ASDEGAL.

O terceiro galardón, dotado con 8.000 euros, foi outorgado á Asociación Alzheimer Barbastro e Somontano polo seu programa de intervención familiar, apoio a persoas coidadoras e atención especializada a persoas con alzheimer e outras demencias.

Resultaron premiados cunha dotación de 5.000 euros cada un o seguintes seis proxectos: Asociación para el estudio de la lesión medular espinal (AESLEME) para o programa gratuíto de atención integral, formación e emprego para lesionados graves por sinistro viario; o proxecto Acompáñalas, atención a familias de persoas con autismo da Asociación APRENEM AUTISME; o proxecto de creación dunha UCI no hospital "Le Bon Samaritaine" de N’ Djamena (Chad), iniciativa do Colexio Oficial de Médicos de Cádiz; o proxecto de atención sanitaria en síndrome de Down e formación para profesionais sanitarios presentado pola Asociación Down España e o proxecto "Vivir un embarazo saludable" da Asociación REDMADRE.

Por último resultou premiado tamén o proxecto "El mundo a través de los sentidos" da Fundación BOBATH.

O Dr. Diego Murillo destacou, durante o acto, que a entrega destes premios "fai feliz ás entidades que os reciben, pero tamén á Fundación A.M.A, que ve como o seu contido cumpre cos fins e obxectivos fixados nos seus estatutos xa que eses fondos van destinar aos máis necesitados".

Así mesmo o presidente da Fundación tivo unhas palabras finais de afecto e apoio para todas as asociacións premiadas: "Sodes heroes anónimos, que chegades ata onde a ciencia e a medicina aínda non puideron chegar e procurades suplir esa falta de tratamentos médicos con estímulos afectivos, acompañamento, abrazos, comprensión e agarimo".