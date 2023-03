"As pensións non se tocan", a demanda da CIG no Día da Clase Obreira Galega

A praza da Peregrina encheuse este venres de reivindicación con motivo do Día da Clase Obreira Galega. A CIG organizou de forma simultánea manifestacións en todas as cidades galegas unha concentración para conmemorar este día e aproveitou para defender o sistema de pensións e reclamar máis emprego e mellores salarios e servizos. No caso de Pontevedra, decenas de persoas déronse cita neste céntrico punto da cidade a partir das oito da tarde.

Desde o sindicato critican que as medidas postas en marcha polos gobernos de España e Galicia resultan insuficientes para afrontar a crise, mentres o capital está a sacar proveito da inflación.

A concentración, marcada pola choiva persistente que caeu en Pontevedra a esa hora, serviu tamén para mostrar o rexeitamento á reforma das pensións, que ampliarán o seu período de cálcilo aos últimos 30 anos. Denuncian ademais que a pensión media en Galicia é de 930 euros, por baixo do salario mínimo. Para iso, usaron, nunha das súas faixas, o lema "As pensións non se tocan".

Por todas esta e outras razóns, a CIG chama a manter a mobilización ante a patronal e os gobernos para dar resposta a unha realidade económica en social extrema, que está a ter un forte impacto na sociedade.