VÍDEO.- Susto no Náutico de Sanxenxo ao incendiarse a cheminea do asador

Incendio na cheminea do RC Náutico © PontevedraViva Incendio na Taberna do RC Náutico de Sanxenxo © PontevedraViva

Ao redor das 21.00 horas deste xoves 3 de agosto, numerosas persoas que se atopaban na contorna da praia de Silgar quedaban sorprendidas ao ver como da cheminea do edificio do Real Club Náutico saía unha enorme cantidade de fume.

Segundo informaban fontes municipais, o incendio orixinábase precisamente na cheminea da asador Taberna do Náutico e, á marxe do impactante da imaxe, causou escasos danos no establecemento. Segundo o Concello de Sanxenxo, o lume non se propagou nin causou danos materiais porque a cheminea é de dobre capa.

Ata o lugar desprazábanse tres camións de bombeiros e os servizos de emerxencias desaloxaron ás persoas que permanecían no interior. Con todo, o lume foi consumíndose por el mesmo ata que se extinguía dentro da cheminea, controlado por Emerxencias, Policía Local e Garda Civil. Non se rexistraron danos persoais.

Segundo a información que o RC Náutico trasladaba aos socios ao redor das 22.20 horas, tratouse dun conato de incendio na campá extractora, "sen máis problema que o alarmismo producido polo fume".

Activouse o sistema de emerxencia do edificio, "que funcionou á perfección", segundo indican e "por seguridade, desaloxouse o Club ata as 21.30 horas". Desde a xunta directiva indican que desde ese momento todos os servizos volveron funcionar con total normalidade, pero sen empregar o asador por precaución.